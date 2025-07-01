Второй межпарламентский форум Узбекистана и Азербайджана пройдет в 2026 году в Азербайджане

Второй азербайджано-узбекский межпарламентский форум состоится в 2026 году на территории Азербайджана.

Второй азербайджано-узбекский межпарламентский форум состоится в 2026 году на территории Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на Сенат Олий Мажлиса Узбекистана, об этом сообщила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на брифинге для СМИ в Хиве.

По ее словам, проведение форума предусмотрено новой "дорожной картой" по развитию межпарламентского сотрудничества на 2025–2026 годы, подписанной по итогам нынешнего мероприятия в Узбекистане. Документ включает широкий круг двусторонних и многосторонних мероприятий.

Сахиба Гафарова подчеркнула, что нынешний форум является важным этапом в развитии двусторонних отношений, отражающим не только успешное межпарламентское сотрудничество, но и укрепление дружбы и братских связей между народами двух стран. Она отметила, что группы дружбы и межпарламентские комиссии будут и впредь активно сотрудничать, способствуя развитию законодательного диалога и обмену опытом.

В рамках текущего форума также был подписан регламент Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Милли Меджлисом Азербайджана и Олий Мажлисом Узбекистана, который, по словам Сахибы Гафаровой, поднимет уровень взаимодействия между парламентами на качественно новый уровень и обеспечит постоянную основу для реализации совместных проектов.

Председатель Милли Меджлиса выразила уверенность, что форумы и сотрудничество между парламентами будут способствовать дальнейшему укреплению взаимопонимания и развитию связей на благо народов обеих стран.