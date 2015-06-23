Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ С 23 июня вступили в силу новые правила получения шенгенских виз в Азербайджане. Как сообщает Report, изменения при оформлении шенгенских виз коснутся шести стран программы Восточного партнерства, куда входят Азербайджан, Армения, Грузия, Беларусь, Молдова, Украина.

Запуск единой Визовой информационной системы (VIS) потребует при подаче документов сдавать отпечатки пальцев и цифровую фотографию.

VIS – это централизованная база данных, которая поддерживает обмен информацией о краткосрочных визах в странах Шенгенского соглашения. В нее вносятся алфавитно-цифровые и биометрические данные заявителей: имя, гражданство, место жительства, род занятий, номер паспорта, тип запрашиваемой визы, место назначения и продолжительность предполагаемой поездки, граница страны Шенгенского соглашения, которую планируется пересекать в первую очередь при поездке, информация о приглашающем лице, отпечатки всех пальцев обеих рук и цифровая фотография.

Биометрические данные заявителей будут храниться в системе на протяжении 59 месяцев и использоваться при обработке всех последующих в течение этого периода обращений за визами. По истечении 59 месяцев заявителю вновь придется предоставить биометрические данные.

По словам главы представительства ЕС в Азербайджане Малены Мард, данная новая биометрическая система принесет пользу растущему числу азербайджанских туристов, которые часто путешествуют в Европу. "Процедура по выдаче краткосрочной шенгенской визы станет более ясной, прозрачной и справедливой", - отметила М. Мард. По ее словам, внедрение подобной системы пойдет во благо активизации контактов между людьми.