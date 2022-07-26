Вступил в силу новый протокол между Азербайджаном и Россией

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении ”Протокола о взаимном применении электронной системы сертификации происхождения товаров между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации".
Как сообщает Report, в указе говорится:
"Утвердить “Протокол о взаимном применении электронной системы сертификации происхождения товаров между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации, подписанный 4 марта 2022 года в городе Москве и 16 марта в городе Баку”.
После вступления в силу протокола, указанного в части 1 настоящего Указа, Министерству экономики и Государственному таможенному комитету обеспечить реализацию его Положений.
Министерству иностранных дел направить уведомление правительству России о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления протокола в силу".