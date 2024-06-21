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Встреча высокого уровня "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее" продолжает свою работу в Зангилане

Встреча высокого уровня "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее" продолжает свою работу в Зангилане 29-ая встреча высокого уровня на тему "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее" продолжает свою работу в Зангилане.
Внешняя политика
21 июня 2024 г. 11:41
Встреча высокого уровня Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее продолжает свою работу в Зангилане

29-ая встреча высокого уровня на тему "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее" продолжает свою работу в Зангилане.

Как передает Report, первые два дня трехдневного мероприятия прошли в Баку.

Заключительный день мероприятия включает две панельные дискуссии, на которых будут обсуждаться опыт Азербайджана в борьбе с изменением климата и достижения в области целей устойчивого развития (ЦУР).

Напомним, что в первые два дня состоялось семь панельных дискуссий, в ходе которых были обсуждены вопросы смягчения последствий изменения климата, адаптации и устойчивости, а также негативное влияние глобального потепления на водные ресурсы, биоразнообразие и продовольственную безопасность, роль науки, технологий и инноваций в борьбе с климатическими изменениями, ситуация в продовольственном и сельскохозяйственном секторах, вопросы финансирования.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilanda “COP29-a aparan yol: Dayanıqlı və davamlı gələcək” mövzusunda yüksək səviyyəli görüş davam edir

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