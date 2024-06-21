Встреча высокого уровня "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее" продолжает свою работу в Зангилане

29-ая встреча высокого уровня на тему "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее" продолжает свою работу в Зангилане.

29-ая встреча высокого уровня на тему "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее" продолжает свою работу в Зангилане.

Как передает Report, первые два дня трехдневного мероприятия прошли в Баку.

Заключительный день мероприятия включает две панельные дискуссии, на которых будут обсуждаться опыт Азербайджана в борьбе с изменением климата и достижения в области целей устойчивого развития (ЦУР).

Напомним, что в первые два дня состоялось семь панельных дискуссий, в ходе которых были обсуждены вопросы смягчения последствий изменения климата, адаптации и устойчивости, а также негативное влияние глобального потепления на водные ресурсы, биоразнообразие и продовольственную безопасность, роль науки, технологий и инноваций в борьбе с климатическими изменениями, ситуация в продовольственном и сельскохозяйственном секторах, вопросы финансирования.