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    Встреча руководителей дипмиссий Грузии за рубежом пройдет в Тбилиси

    На амбассадориале 2015 года будут обсуждаться наиважнейшие вопросы внешней и внутренней политики страны

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Грузии проведет ежегодную встречу руководителей дипломатических миссий страны за рубежом (амбассадориал) в Тбилиси 2-4 сентября. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе МИД Грузии. 

    В открытии амбассадориала примут участие президент Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили и глава МИД Тамара Беручашвили. 

    "На амбассадориале 2015 года будут обсуждаться наиважнейшие вопросы внешней и внутренней политики страны, вызовы страны, также будет оценена деятельность дипломатической службы и определены приоритеты следующего года", — говорится в сообщении ведомства.

    В качестве почетного гостя на ежегодной встрече глав дипмиссий выступят министры иностранных дел Словакии и Норвегии — Мирослав Лайчак (Miroslav Lajcak) и  Бёрге Бренде (Borge Brende).

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