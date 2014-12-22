Посол: Поддержка проживающих за рубежом соотечественников - одно из приоритетных направлений политики России

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В посольстве России состоялась традиционная встреча посла России в Азербайджане с членами Координационного совета организаций российских соотечественников Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт посольства РФ, выступая перед собравшимися, посол России в Азербайджане Владимир Дорохин отметил, что поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, остается одним из приоритетных направлений политики России.

Посол рассказал, что в 2014 году посольство в русле реализации этой политики всячески содействовало упрочнению связей русскоязычной диаспоры Азербайджана с Россией. В частности, представители от Азербайджана приняли участие в крупных международных форумах соотечественников в России: всемирной тематической конференции в Москве "Первая мировая война и судьбы российских соотечественников", трех молодежных форумах - "Молодежь, наука, инновации", Санкт-Петербургском форуме и Школе молодого лидера в Москве. Ветераны из Азербайджана участвовали также в торжественных мероприятиях в Москве и Санкт-Петербурге по случаю 69-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Посольство оказало материальную помощь свыше 400 азербайджанцам. Приобретены путевки 90 ветеранам войны и труда на лечение в санаториях Азербайджана. Проведена подписка организаций соотечественников на российские газеты и журналы, а также русскоязычные издания Азербайджана.

Посол отметил эффективную работу представительства "Россотрудничества" в Баку во главе с В.П.Денисовым.

Посол рассказал об итогах приема молодежи из Азербайджана в вузы России на бюджетной основе. В рамках единой квоты, выделенной российской стороной Азербайджану, были отобраны 167 человек. По его словам, это - самый большой показатель за последние годы. При формировании направлений подготовки учитывалась потребность Азербайджана в специалистах. Посол призвал руководителей организаций соотечественников принять активное участие в отборе кандидатов на учебу в России в 2015/2016 учебном году.

В.Д.Дорохин проинформировал собравшихся о Программе работы с соотечественниками, проживающими за рубежом, на 2015-2017 годы, утвержденной правительством России в ноябре этого года. Главными мероприятиями 2015 года станут празднование 70-летия победы в Великой Отечественной войне и V Всемирный конгресс соотечественников.

Отметим, в Координационный совет организаций российских соотечественников Азербайджана входят: "Русская община", Центр русской культуры, общества "Содружество", "Землячество казаков", татарской культуры "Туган Тел", участников Ленинградской блокады, "Солдатские матери Азербайджана" и лезгинский национально-культурный центр "Самур".