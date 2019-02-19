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Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Очередная встреча рабочей группы по демаркации российско-азербайджанской границы состоится весной.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол по особым поручениям МИД России Игорь Братчиков.

По его словам, процесс демаркации пройдет планово. "Я надеюсь, мы сможем демаркировать границу достаточно быстро", - отметил И. Братчиков.

Как заявил посол по особым поручениям, российская сторона уже получила приглашение от азербайджанских коллег для проведения заседания в Баку.