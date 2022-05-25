Встреча Комиссии по делимитации границы Азербайджана и Армении пройдет на следующей неделе

Очередная встреча Комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы пройдет на следующей неделе.
Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
"Вторая встреча комиссии Армении и Азербайджана по делимитации границы пройдет в Москве на следующей неделе", заявил Руденко.
24 мая заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев провел первую встречу с вице-премьером Армении Мгером Григоряном в формате Комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы. Было решено, что очередные встречи Комиссии пройдут в Москве и Брюсселе.