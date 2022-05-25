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Встреча Комиссии по делимитации границы Азербайджана и Армении пройдет на следующей неделе

Встреча Комиссии по делимитации границы Азербайджана и Армении пройдет на следующей неделе Очередная встреча Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы пройдет на следующей неделе.
Внешняя политика
25 мая 2022 г. 12:36
Встреча Комиссии по делимитации границы Азербайджана и Армении пройдет на следующей неделе

Очередная встреча Комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы пройдет на следующей неделе.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Вторая встреча комиссии Армении и Азербайджана по делимитации границы пройдет в Москве на следующей неделе", заявил Руденко.

24 мая заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев провел первую встречу с вице-премьером Армении Мгером Григоряном в формате Комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы. Было решено, что очередные встречи Комиссии пройдут в Москве и Брюсселе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Ermənistan sərhəd komissiyalarının ikinci görüşü gələn həftə keçiriləcək

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