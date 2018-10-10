Встреча глав МИД Восточного партнерства пройдет в Люксембурге

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Встреча министров иностранных дел стран Восточного партнерства пройдет в Люксембурге 15 октября. Как сообщает Report со ссылкой на Европейскую внешнеполитическую службу, на встрече соберутся министры иностранных дел ЕС и их коллеги из шести стран программы Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина).

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини будет председательствовать на заседании.

Встреча предоставит возможность возобновить политический диалог между ЕС и восточными партнерами.

Министры иностранных дел также подведут итоги выполнения обязательств в рамках партнерства, включая приоритеты – "20 задач на период до 2020 года".

Эти задачи были приняты на последнем саммите Восточного партнерства в ноябре 2017 года для укрепления экономики, системы управления, взаимодействия и общества.

Встреча также станет возможностью обсудить идеи для празднования 10-й годовщины программы Восточного партнерства в мае следующего года.

Программа "Восточное партнерство", направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью, стартовала в 2009 году на саммите в Праге. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.