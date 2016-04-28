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    Встреча глав МИД стран СВМДА может состояться в ООН в 2017 году

    Идет процесс консультаций по поводу проведению очередного саммита СВМДА в 2018 году

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Неформальная встреча министров иностранных дел стран-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) может состояться в 2017 году на Генассамблее ООН. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом  заявил журналистам директор департамента Европы и Центральной Азии МИД Китая Гуй Цунъю.

    Он также отметил, что в настоящий момент идет процесс консультаций с остальными членами СВМДА по поводу проведения очередного саммита в 2018 году. 

    Саммит СВМДА проходит в Пекине 27-28 апреля. СВМДА создано для укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских государств. В состав СВМДА входят 26 государств, 12 наблюдателей, включая ООН, ОБСЕ и Лигу арабских государств (ЛАГ). 

    Азербайджан на заседании представляет заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

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