Встреча глав МИД стран СВМДА может состояться в ООН в 2017 году

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Неформальная встреча министров иностранных дел стран-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) может состояться в 2017 году на Генассамблее ООН. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам директор департамента Европы и Центральной Азии МИД Китая Гуй Цунъю.

Он также отметил, что в настоящий момент идет процесс консультаций с остальными членами СВМДА по поводу проведения очередного саммита в 2018 году.

Саммит СВМДА проходит в Пекине 27-28 апреля. СВМДА создано для укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских государств. В состав СВМДА входят 26 государств, 12 наблюдателей, включая ООН, ОБСЕ и Лигу арабских государств (ЛАГ).

Азербайджан на заседании представляет заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.