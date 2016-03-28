Встреча глав МИД стран ОЧЭС пройдет летом в Сочи

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Встреча министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) пройдет в Сочи 1 июля, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МИД России.

"Российская сторона проинформировала о ходе подготовки предложений для "мозгового штурма" по ключевом темам функционирования ОЧЭС, который планируется провести на неформальном заседании Комитета старших должностных лиц 19-20 апреля в Сочи. Итоги работы председательства России в ОЧЭС будут подведены на заседании Совета министров иностранных дел 1 июля в Сочи", - говорится в сообщении МИД России.

ОЧЭС была создана в 1999 году и включает 12 государств: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдову, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину.