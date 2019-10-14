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Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии отложена

Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии отложена

Запланированная на 16 октября в Тбилиси VIII встреча между главами МИД Азербайджана, Турции и Грузии отложена. 

Об этом грузинскому бюро Report заявили в посольстве Азербайджана в Грузии. 

По информации, соответствующее решение принято на основе обращения Турции.

Новая дата встречи пока неизвестна. 

Отметим, что VII трехсторонняя встреча между главами МИД Азербайджана, Турции и Грузии прошла в Стамбуле 29 октября прошлого года. 

Первая встреча в трехстороннем формате состоялась в Трабзоне в 2012 году. 

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