Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии отложена

Запланированная на 16 октября в Тбилиси VIII встреча между главами МИД Азербайджана, Турции и Грузии отложена.
Об этом грузинскому бюро Report заявили в посольстве Азербайджана в Грузии.
По информации, соответствующее решение принято на основе обращения Турции.
Новая дата встречи пока неизвестна.
Отметим, что VII трехсторонняя встреча между главами МИД Азербайджана, Турции и Грузии прошла в Стамбуле 29 октября прошлого года.
Первая встреча в трехстороннем формате состоялась в Трабзоне в 2012 году.
Cəmilə BabayevaАвтор новости