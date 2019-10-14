Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии отложена

Запланированная на 16 октября в Тбилиси VIII встреча между главами МИД Азербайджана, Турции и Грузии отложена.

Об этом грузинскому бюро Report заявили в посольстве Азербайджана в Грузии.

По информации, соответствующее решение принято на основе обращения Турции.

Новая дата встречи пока неизвестна.

Отметим, что VII трехсторонняя встреча между главами МИД Азербайджана, Турции и Грузии прошла в Стамбуле 29 октября прошлого года.

Первая встреча в трехстороннем формате состоялась в Трабзоне в 2012 году.