Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана проходит в Исламабаде

В Исламабаде началась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Пакистана Джейхуна Байрамова, Мевлюта Чавушоглу и Шах Махмуда Гураши.

В Исламабаде началась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Пакистана Джейхуна Байрамова, Мевлюта Чавушоглу и Шах Махмуда Гураши.

Как сообщает Report, участники трехсторонней встречи обменяются мнениями по глобальным и региональным вопросам, включая новые и возникающие угрозы региональному миру и безопасности, обсудят такие вызовы как пандемия COVID-19, вопросы окружающей среды и изменения климата.

Напомним, первая трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана состоялась в Баку в ноябре 2017 года.