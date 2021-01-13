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Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана проходит в Исламабаде

Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана проходит в Исламабаде В Исламабаде началась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Пакистана Джейхуна Байрамова, Мевлюта Чавушоглу и Шах Махмуда Гураши.
Внешняя политика
13 января 2021 г. 19:25
Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана проходит в Исламабаде

В Исламабаде началась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Пакистана Джейхуна Байрамова, Мевлюта Чавушоглу и Шах Махмуда Гураши.

Как сообщает Report, участники трехсторонней встречи обменяются мнениями по глобальным и региональным вопросам, включая новые и возникающие угрозы региональному миру и безопасности, обсудят такие вызовы как пандемия COVID-19, вопросы окружающей среды и изменения климата.

Напомним, первая трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана состоялась в Баку в ноябре 2017 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan, Pakistan və Türkiyə XİN başçılarının görüşü keçirilib

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