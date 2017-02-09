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    Встреча глав МИД Азербайджана, Ирана и Турции состоится во второй половине года

    Посол: Предположительно, эта встреча может состояться после выборов президента Ирана

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Встреча глав МИД Азербайджана, Ирана и Турции может состоятся во втором полугодии 2017 года. 

    Как сообщает Report, об этом журналистам на пресс-конференции заявил посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде.

    "Пока о дате и месте встречи ничего не известно. Предположительно, эта встреча может состояться после выборов президента Ирана. На встрече также ожидается обсуждение даты и повестки ожидаемой встречи президентов трех стран", - заявил посол. 

    Отметим, президентские выборы в Иране состоятся 19 мая этого года. 

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