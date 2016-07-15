Встреча глав МИД Азербайджана и Турции состоялась в Баку - ОБНОВЛЕНО

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В Баку состоялась встреча между находящимся с официальным визитом в Баку министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Как сообщает Report, в ходе встречи один на один и в расширенном составе министры обсудили важные вопросы двустороннего сотрудничества, актуальные региональные вопросы, а также урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Как заявил на брифинге, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, он проинформировал турецкого коллегу о ходе переговорного процесса вокруг урегулирования конфликта: "Турция как крупный региональный игрок и как член Минской группы должна быть проинформирована о переговорах. Такая интенсификация переговоров дает нам основания полагать, что в этом вопросе могут быть достигнуты договоренности. Армяне должны покинуть оккупированные территории Азербайджана", - заявил Э. Мамедъяров.

Он также отметил, что в ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления экономического сотрудничества: "8 августа президенты Азербайджана, России и Ирана проведут обсуждения по проекту "Север-Юг". Также мы пристально работаем над проектом нового "Шелкового пути", и с вводом проекта Баки-Тбилиси-Карс этот проект может быть реализован".