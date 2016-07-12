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    Встреча глав МИД Азербайджана и России состоялась в Баку - ОБНОВЛЕНО

    Мамедъяров: Отношения Азербайжана и Россиии носят стратегический характер

    Первоначальная версия опубликована в 10:36

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял находящегося с рабочим визитом в Баку главу МИД России Сергея Лаврова. 

    Как сообщает Report, в ходе встречи один на один и в расширенном составе министры провели обсуждения касательно  нынешнего уровня азербайджано-российских отношений и перспектив их укрепления.

    Особое внимание также уделено вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта и итогам  встреч президентов Азербайджана и Армении в Вене и Санкт-Петербурге. 

    Как заявил по итогам встречи журналистам глава МИД Азербайджана, отношения двух стран носят стратегический характер. По его словам в ходе встречи стороны договорились о проведении очередного заседания межправительственной комиссии  по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Россия, обсудили транспортный коридор "Север-Юг". Э. Мамедъяров сообщил, что в августе в Баку состоится встреча президентов Азербайджана, России и Ирана, на которой будет обсужден данный проект. 

    Глава МИД Азербайджана также  отметил хороший уровень гуманитарных связей между странами, напомнив, что в Азербайджане действуют филиалы российских вузов, проводятся различные культурные мероприятия.

    С.Лавров в свою очередь  подчеркнул высокий уровень двусторонних связей, отметил наличие активного политического диалога. 

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