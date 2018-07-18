Встреча глав МИД Азербайджана и Италии проходит в Баку

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Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В Баку проходит встреча между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Энцо Моаверо-Миланези.

Как сообщает Report, в ходе встречи в формате тет-а-тет Э.Мамедъяров и его итальянский коллега обсудят вопросы расширения двустороннего сотрудничества по ряду сфер, в том числе сотрудничество в сфере энергетики, промышленности и транспорта , а также актуальные региональные вопросы.

Далее встреча продолжится в расширенном составе.

Отметим, что Э.М.Миланези прибыл в Баку в составе делегации, возглавляемой президентом Италии Серджо Маттареллой.