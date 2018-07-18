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    Встреча глав МИД Азербайджана и Италии проходит в Баку

    © mfa.gov.az

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В Баку проходит встреча между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и  министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии  Энцо Моаверо-Миланези.

    Как сообщает Report, в ходе встречи в формате тет-а-тет Э.Мамедъяров  и его итальянский коллега  обсудят вопросы расширения двустороннего сотрудничества по ряду сфер, в том числе сотрудничество в сфере энергетики, промышленности и транспорта , а также актуальные  региональные вопросы.

    Далее встреча продолжится в расширенном составе.

    Отметим, что Э.М.Миланези прибыл в Баку в составе делегации, возглавляемой президентом Италии Серджо Маттареллой.

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