Встреча глав МИД Азербайджана и Ирана состоится в Тегеране до конца февраля

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ "До конца февраля в Тегеране состоится встреча глав МИД Азербайджана и Ирана Эльмара Мамедъярова и Мохаммеда Джавада Зарифа".

Как передает Report, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде на пресс-брифинге.

"В повестку встречи войдут вопросы развития двусторонних связей и сотрудничества Азербайджана и Ирана", - заявил Д.Джахангирзаде.

По его словам, планируется также проведение трехсторонних и четырехсторонних встреч после праздника Новруза. В частности, встречи глав МИД Ирана, Турции, Азербайджана, а также встречи глав МИД Ирана, Азербайджана, Турции и Грузии.

Дипломат подчеркнул, что наряду с этим в этом году планируется проведение саммита Азербайджан-Иран-Россия в Москве.

"Так как Россия является хозяйкой мероприятия, то дату саммита объявит российская сторона", - сказал Д.Джахангирзаде.