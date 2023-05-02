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Встреча глав МИД Азербайджана и Армении также пройдет в Москве

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении также пройдет в Москве Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна пройдет также и в Москве.
Внешняя политика
2 мая 2023 г. 13:35
Встреча глав МИД Азербайджана и Армении также пройдет в Москве

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна пройдет также и в Москве.

Как передает Report со ссылкой на "Новости-Армения", об этом заявил глава постоянной парламентской комиссии по вопросам европейской интеграции, депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Арман Егоян.

По его словам, встреча в Вашингтоне не помешает проведению еще одной: "Одно другому не мешает. Да, есть предварительная договоренность, согласно которой, встреча должна пройти также в Москве", - сказал он.

По словам депутата, продолжительный характер встречи в Вашингтоне обусловлен широким спектром обсуждаемых вопросов.

Он отметил, что документ, который планируют подписать Армения и Азербайджан, называется "Соглашением о нормализации отношений".

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