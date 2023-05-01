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Встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоится сегодня вечером в Вашингтоне

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоится сегодня вечером в Вашингтоне Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым состоится в Вашингтоне сегодня вечером.
Внешняя политика
1 мая 2023 г. 12:57
Встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоится сегодня вечером в Вашингтоне

Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым состоится в Вашингтоне сегодня вечером.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Госдепа США, встреча начнется в 17:00 по бакинскому времени в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа Шульца.

Ранее там же Э. Блинкен примет главу МИД Армении Арарата Мирзояна.

На 17:45 по бакинскому времени запланированы переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении с участием госсекретаря США.

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Версия на английском языке Foreign ministers of Azerbaijan and Armenia to meet in Washington on Monday evening
Версия на азербайджанском языке Bu gün Vaşinqtonda Azərbaycan XİN başçısı ilə ABŞ dövlət katibi arasında görüş olacaq

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