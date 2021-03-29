Встреча глав МИД Азербайджана и Армении пока не планируется

Ара Айвазян : Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в рамках СМИД СНГ в Москве на данный момент не планируется

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в рамках СМИД СНГ в Москве на данный момент не планируется. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня в ходе заседания парламентской постоянной комиссии по внешним связям заявил глава МИД Армении Ара Айвазян.

"1 апреля я отправляюсь в Москву для участия в заседании совета глав МИД стран - участниц СНГ. В настоящий момент трехсторонняя или двухсторонняя встреча [с главой МИД Азербайджана] не планируется, однако в ходе заседания, естественно, будут встречи с разными партнерами", - отметил он.

Ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится 2 апреля на полях заседания Совета министров иностранных дел СНГ с главами МИД Азербайджана и Армении.