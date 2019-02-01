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    Встреча глав МИД Азербайджана, Грузии, Туркменистана и Румынии состоится в Бухаресте

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Встреча глав МИД Азербайджана, Грузии, Туркменистана и Румынии состоится  в Бухаресте 4 марта. 

    Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев заявил на мероприятии, посвященном председательству Румынии в Совете ЕС.

    По словам замминистра, встреча будет посвящена  проекту транспортного коридора «Каспийское море – Черное море» (МТК-КМЧМ). 

    Отметим, четырёхсторонняя экспертная встреча по проекту международного транспортного коридора «Каспийское море – Черное море» прошла в Ашхабаде в октябре прошлого года. 

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