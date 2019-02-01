Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Встреча глав МИД Азербайджана, Грузии, Туркменистана и Румынии состоится в Бухаресте 4 марта.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев заявил на мероприятии, посвященном председательству Румынии в Совете ЕС.

По словам замминистра, встреча будет посвящена проекту транспортного коридора «Каспийское море – Черное море» (МТК-КМЧМ).

Отметим, четырёхсторонняя экспертная встреча по проекту международного транспортного коридора «Каспийское море – Черное море» прошла в Ашхабаде в октябре прошлого года.