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Всемирный саммит по аэронавигации: Берлин передал эстафету Баку

Всемирный саммит по аэронавигации: Берлин передал эстафету Баку Исторически важное событие для гражданской авиации Азербайджана произойдет в июне 2024 года - страна примет очередной Всемирный саммит по аэронавигации и 28-ое Ежегодное генеральное собрание CANSO.
Внешняя политика
9 июня 2023 г. 18:43
Всемирный саммит по аэронавигации: Берлин передал эстафету Баку

Исторически важное событие для гражданской авиации Азербайджана произойдет в июне 2024 года - страна примет очередной Всемирный саммит по аэронавигации и 28-ое Ежегодное генеральное собрание CANSO.

Как сообщает Report, об этом было объявлено на саммите CANSO в Берлине.

CANSO - международная организация провайдеров аэронавигационного обслуживания. Сегодня в организации насчитывается более 180 членов, включая Азербайджан, ставший ее участником с 2005 года.

Азербайджан - первая страна в истории СНГ и многих других стран региона, получивший одобрение исполнительного комитета CANSO на проведение данного мероприятия. Ранее Саммит проходил в таких городах, как Дублин, Ванкувер, Копенгаген, Бангкок и Женева.

Решение CANSO поручить проведение международного саммита в Баку - яркий пример достижений и авторитета Азербайджана в области аэронавигации.

На встрече с представителями УВД "Азераэронавигации" AZAL главный директор CANSO Саймон Хокард отметил, что Азербайджан располагает всеми возможностями для проведения Всемирного саммита по аэронавигации на высоком уровне.

В рамках саммита в Баку планируется участие более 350 руководителей из области гражданской авиации, представляющих 150 стран мира. Они соберутся, чтобы обсудить наиболее актуальные проблемы оптимизации воздушного транспорта и сотрудничества в создании безопасной и устойчивой глобальной цепочки авиационных перевозок.

Саммит CANSO - одно из самых значимых мероприятий в области международной авиации. В рамках Всемирного саммита по аэронавигации CANSO ежегодно собираются мировые лидеры и высшее руководство всей индустрии гражданской авиации, а также представители международных организаций, таких как ICAO, EUROCONTROL и IATA.

CANSO охватывает более 85% мирового воздушного трафика и объединяет провайдеров аэронавигационных услуг, регулирующих и исполнительных органов авиационных властей со всего мира, а также лидеров производства в авиационной индустрии.

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Версия на английском языке Global ATM Summit: Baton passed from Berlin to Baku
Версия на азербайджанском языке Ümumdünya Aeronaviqasiya Sammiti: Berlin estafeti Bakıya ötürüb

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