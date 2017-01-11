Всемирный экономический форум в Давосе соберет рекордное число участников

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Обнародована программа ежегодного Всемирного экономического форума (ВЭФ), который пройдет в швейцарском Давосе 17-20 января.

Как сообщает Report, форум пройдет под девизом "Ответственность и ответственное лидерство".

Ведущие бизнес-руководители и политические лидеры обсудят наиболее острые мировые проблемы, глобальные, региональные проблемы, с которыми сталкивается современное общество. В программу форума включены дебаты, посвященные наиболее актуальным глобальным событиям, в том числе вопросам цифровой экономики, будущему энергетики, борьбе с терроризмом, постмультикультуральная эра и т.д.

В этом году на форуме примут участие более 3000 делегатов, что является рекордом для форума. В их числе главы государств, главы МИД и других министерств. В рамках форума пройдет до 400 сессий обсуждений.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно принимал в нем участие.