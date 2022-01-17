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Всемирный экономический форум проводит онлайн-дискуссию "Давосская повестка дня"

Всемирный экономический форум проводит онлайн-дискуссию "Давосская повестка дня" Начала работу виртуальная дискуссия "Давосская повестка дня", организованная Всемирным экономическим форумом (ВЭФ)
Внешняя политика
17 января 2022 г. 13:42
Всемирный экономический форум проводит онлайн-дискуссию Давосская повестка дня

Начала работу виртуальная дискуссия "Давосская повестка дня", организованная Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, она проводится вместо планировавшейся на эти даты в Давосе ежегодной встречи ВЭФ, которая из-за распространения в мире омикрон-штамма коронавируса перенесена на начало лета.

С 17 по 21 января ВЭФ проведет "серию виртуальных пленарных заседаний", созвучных "цели ежегодных встреч в Давосе по ориентированию глобальных лидеров на императивы предстоящего года", пояснили организаторы. Участники "обсудят критически важные вызовы, с которыми сталкивается мир сегодня, и представят свои идеи о том, как их решать".

В программе намечены пленарные сессии на такие темы, как борьба с COVID-19, технологическое сотрудничество, восстановление цепочек поставок, ускорение внедрения инноваций в сфере, касающейся климата.

Со специальными обращениями к участникам дискуссии 17 января выступят председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, 18 января - премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и премьер-министр Японии Фумио Кисида, 19 января - канцлер Германии Олаф Шольц, 20 января - президент Индонезии Джоко Видодо и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, 21 января - премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и вице-президент Нигерии Йеми Осинбаджо.

В пленарных сессиях запланировано участие руководителей Всемирной организации здравоохранения, Всемирной торговой организации и Международного валютного фонда.

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Версия на английском языке World Economic Forum gets underway
Версия на азербайджанском языке Dünya İqtisadi Forumunun onlayn toplantıları başlayıb

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