Всемирный экономический форум проводит онлайн-дискуссию "Давосская повестка дня"

Начала работу виртуальная дискуссия "Давосская повестка дня", организованная Всемирным экономическим форумом (ВЭФ)

Начала работу виртуальная дискуссия "Давосская повестка дня", организованная Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, она проводится вместо планировавшейся на эти даты в Давосе ежегодной встречи ВЭФ, которая из-за распространения в мире омикрон-штамма коронавируса перенесена на начало лета.

С 17 по 21 января ВЭФ проведет "серию виртуальных пленарных заседаний", созвучных "цели ежегодных встреч в Давосе по ориентированию глобальных лидеров на императивы предстоящего года", пояснили организаторы. Участники "обсудят критически важные вызовы, с которыми сталкивается мир сегодня, и представят свои идеи о том, как их решать".

В программе намечены пленарные сессии на такие темы, как борьба с COVID-19, технологическое сотрудничество, восстановление цепочек поставок, ускорение внедрения инноваций в сфере, касающейся климата.

Со специальными обращениями к участникам дискуссии 17 января выступят председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, 18 января - премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и премьер-министр Японии Фумио Кисида, 19 января - канцлер Германии Олаф Шольц, 20 января - президент Индонезии Джоко Видодо и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, 21 января - премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и вице-президент Нигерии Йеми Осинбаджо.

В пленарных сессиях запланировано участие руководителей Всемирной организации здравоохранения, Всемирной торговой организации и Международного валютного фонда.