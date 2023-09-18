Всемирное общество защиты животных осудило использование Арменией собак для совершения теракта

Всемирное общество защиты животных осудило использование собак незаконными армянскими вооруженными формированиями для совершения террористического акта.
Как сообщает
"Использование невинного животного для совершения террористического акта аморально, неэтично и показывает, насколько низко ценится жизнь этой собаки, а также жизнь человека. Использование беззащитных животных отвратительно. Мы подняли этот вопрос в Международной коалиции по регулированию численности животных - компаньонов человека (ICAM) и других благотворительных организациях по защите собак", - говорится в заявлении общества.
Отметим, что по данному вопросу общественное объединение "Юридический анализ и исследования" обратилось в офис Всемирного общества защиты животных в Лондоне. В обращении призвали организацию отреагировать на попытку незаконных армянских вооруженных формирований использовать собак в террористическом акте против Азербайджана.
Напомним, что 11 сентября около 08:30 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку совершить теракт с использованием собаки-камикадзе против военнослужащих азербайджанской армии, несущих боевое дежурство в Ходжавендском направлении.