Все заседания ПАСЕ отложены из-за коронавируса

В соответствии с политикой Совета Европы по реагированию на вспышку коронавируса COVID-19 все заседания Парламентской Ассамблеи или ее вспомогательных органов отложены до конца марта. Об этом Report сообщили в пресс-службе ПАСЕ.

Так, отложены заседания комитетов Ассамблеи по правовым вопросам (Париж, 10 марта), социальным вопросам (Париж, 12 марта), культуре (Париж, 16 марта), миграции (Париж, 19 марта), равенству (Париж, 20 марта) и мониторингового комитета (Анкара, 30-31 марта).

Также перенесены все несущественные поездки членов и сотрудников Парламентской Ассамблеи.

"Это решение направлено на защиту здоровья и безопасности членов Ассамблеи, приглашенных лиц и секретариата, а также на предотвращение дальнейшего распространения коронавируса в соответствии с рекомендациями принимающей страны Совета Европы, Франции и Всемирной организации здравоохранения", - отмечается в сообщении.

Решение о проведении следующей пленарной сессии Ассамблеи, которая в настоящее время запланирована на 20-24 апреля, будет принята в надлежащее время, отметили в пресс-службе в ПАСЕ.