Глава МИД: Вырученные с благотворительной ярмарки средства пойдут на нужды детей-инвалидов

Все собранные с проводимой министерством иностранных дел Азербайджана благотворительной ярмарки средства пойдут на нужды детей с ограниченными возможностями здоровья.

Все вырученные с проводимой министерством иностранных дел Азербайджана благотворительной ярмарки средства пойдут на нужды детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как передает Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, выступая на открытии Международной благотворительной ярмарки в Баку.

По его словам, МИД организовывает подобное мероприятие впервые. Оно призвано продемонстрировать культурное разнообразие страны и дает возможность дипкорпусу различных стран познакомиться поближе, а также развить сотрудничество в рамках частного сектора.

Д. Байрамов отметил, что выставка приурочена к 30-летию партнерства между Азербайджаном и ООН, трехлетию председательства Азербайджана в Движении неприсоединения и Дню ООН.