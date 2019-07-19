 Наверх

Полад Бюльбюль оглы: “Всё это является тщательно запланированной провокацией для того, чтобы рассорить два братских народа”

Всё это является тщательно запланированной провокацией

«Всё это является тщательно запланированной провокацией для того, чтобы рассорить два братских народа». Как передаёт Репорт, об этом в своём интервью «Вестнику Кавказа» заявил Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, комментируя недавние события на азербайджано-грузинской границе.

«Мне кажется, что кроме констатации факта, надо обратиться к экстремистам, которых явно подталкивают к незаконным действиям, с призывами остановиться и дать возможность комиссиям наших стран решить этот вопрос. Думаю, что и грузинские государственные органы должны действовать более решительно, пресекая провокационные действия. Как известно, созданы комиссии, которые ведут скрупулёзную работу по решению данного вопроса во благо двух государств», - сказал Полад Бюльбюль оглы.

Посол также подчеркнул роль простых граждан, которые, по его мнению, должны проявить мудрость и не поддаваться всякого рода провокациям: «Азербайджанцы и грузины дружественные народы, которые на протяжении веков живут рядом. Нас объединяет общая история, традиции».

«Мы не должны допустить реализации чьих-то грязных целей ценой наших отношений, позволить поссорить нас. Разногласия бывают и между соседями, и даже в одной семье, но возникающие проблемы надо решать в дружеской атмосфере. Уверен, что так и будет и благоразумие восторжествует», - заключил Бюльбюль оглы.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!