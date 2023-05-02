Хафиз Пашаев: Гейдар Алиев никогда не забывал о важности и ценности демократии

Все действия общенационального лидера Гейдара Алиева были направлены на то, чтобы превратить Азербайджан в процветающую страну.

Все действия общенационального лидера Гейдара Алиева были направлены на то, чтобы превратить Азербайджан в процветающую страну.

Как сообщает Report, об этом ректор Университета ADA Хафиз Пашаев заявил на открытии международной конференции "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященной 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

"Такие конференции являются уникальной платформой для обсуждения актуальных трендов в геополитике", - отметил ректор, добавив, что на мероприятии принимают участие более 60 экспертов из 38 стран.

Х. Пашаев рассказал участникам о роли великого лидера в укреплении и развитии экономики Азербайджана.

"Благодаря дальновидной политике Гейдара Алиева Азербайджан стал стремительно развиваться и преодолел все трудности. Гейдар Алиев был победителем в геополитике. И никогда не забывал о важности и ценности демократии", - добавил он.

По словам Х. Пашаева, регион Южного Кавказа и Каспия всегда был в центре геополитического внимания из-за наличия тут энергоресурсов. И глобальные энергетические проекты Азербайджана, такие как "Контракт века", трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, сформировали будущую дорожную карту сотрудничества для региона Евразии.