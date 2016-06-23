В октябре ЕС выдаст мандат на начало переговоров о стратегическом сотрудничестве с Азербайджаном

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В октябре этого года ожидается вручение мандата со стороны ЕС по началу переговоров о стратегическом сотрудничестве с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом на международной конференции по партнерству во имя мобильности заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

Он напомнил, что на саммите ЕС в Риге в прошлом году был представлен проект соглашения о стратегическом сотрудничестве с Азербайджаном. М.Мамедгулиев подчеркнул, что подписание этого соглашения позволит еще больше повысить уровень сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

Замминистра также сообщил, что во второй половине года в ЕС планируется проведение заседаний подкомитетов по Азербайджану. "Мы также планируем продолжить переговоры по соглашению с ЕС в области авиации", - добавил он.