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    Временный поверенный Великобритании: Азербайджан известен своей религиозной толерантностью

    Веками представители разных религиозных конфессий живут здесь рядом друг с другом

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ "Азербайджан известен свободой вероисповедания и религиозной толерантностью".

    Как сообщает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Великобритании в Азербайджане Стивен Маккорник на мероприятии, посвященном Международному дню свободы религии.

    "Веками представители разных религиозных конфессий живут здесь рядом друг с другом",- добавил временный поверенный.

    Он отметил, что Великобритания также является страной, которая поддерживает религиозную свободу и толерантность.

    "Религия это позитивная сила для изменений в нашей стране,- заявил Маккорник, отметив, что Великобритания доказала это своей историей.

    Он отметил важность религиозной толерантности для борьбы с таким явлением как экстремизм по всему миру.

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