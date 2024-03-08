Временный поверенный в делах Судана: Азербайджан много делает для борьбы с исламофобией

Азербайджан делает большую работу для борьбы с исламофобией.
Об этом Report сказал временный поверенный в делах Судана в Азербайджане Мустафа Абдул Халим Махмуд.
Дипломат подчеркнул, что тенденция исламофобии усиливается с каждым годом, особенно в западных странах.
"Я благодарен правительству Азербайджана за инициативу, которая в очередной раз собрала участников из разных мусульманских стран для борьбы с исламофобией. У правительства Азербайджана было много полезных инициатив, в том числе в период председательства страны в Движении неприсоединения", - сказал дипломат.