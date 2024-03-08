О нас

Временный поверенный в делах Судана: Азербайджан много делает для борьбы с исламофобией

Временный поверенный в делах Судана: Азербайджан много делает для борьбы с исламофобией Азербайджан делает большую работу для борьбы с исламофобией.
Внешняя политика
8 марта 2024 г. 14:29
Временный поверенный в делах Судана: Азербайджан много делает для борьбы с исламофобией

Азербайджан делает большую работу для борьбы с исламофобией.

Об этом Report сказал временный поверенный в делах Судана в Азербайджане Мустафа Абдул Халим Махмуд.

Дипломат подчеркнул, что тенденция исламофобии усиливается с каждым годом, особенно в западных странах.

"Я благодарен правительству Азербайджана за инициативу, которая в очередной раз собрала участников из разных мусульманских стран для борьбы с исламофобией. У правительства Азербайджана было много полезных инициатив, в том числе в период председательства страны в Движении неприсоединения", - сказал дипломат.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sudanın müvəqqəti işlər vəkili: Qərb dövlətlərində islamofobiya tendensiyası ildən-ilə yüksəlir

Другие новости из категории

Бюлент Арас: Исламофобия используется для политических манипуляций
Бюлент Арас: Исламофобия используется для политических манипуляций
8 марта 2024 г. 14:20
Раббани: Азербайджан не раз демонстрировал свою приверженность борьбе с исламофобией
Раббани: Азербайджан не раз демонстрировал свою приверженность борьбе с исламофобией
8 марта 2024 г. 14:07
Яшар Чолак: Каждый третий ребенок на Западе скрывает принадлежность к исламу
Яшар Чолак: Каждый третий ребенок на Западе скрывает принадлежность к исламу
8 марта 2024 г. 14:00
Эльшад Искандеров: Вандализм в отношении памятника Натаван во Франции - проявление радикализации Запада
Эльшад Искандеров: Вандализм в отношении памятника Натаван во Франции - проявление радикализации Запада
8 марта 2024 г. 13:44
Усама Али Джаммаль: Образование очень важно в борьбе с исламофобией
Усама Али Джаммаль: Образование очень важно в борьбе с исламофобией
8 марта 2024 г. 13:26
Генсек IRCICA: Исламофобия распространилась в мире как эпидемия
Генсек IRCICA: Исламофобия распространилась в мире как эпидемия
8 марта 2024 г. 13:07
Афзал Хан: 35 процентов мусульман в Великобритании страдают от исламофобии
Афзал Хан: 35 процентов мусульман в Великобритании страдают от исламофобии
8 марта 2024 г. 13:01
Глава центра: Азербайджанская модель борьбы с исламофобией является одной из самых эффективных
Глава центра: Азербайджанская модель борьбы с исламофобией является одной из самых эффективных
8 марта 2024 г. 12:38
Генсек Всемирного совета мусульманских общин: Исламофобия превратилась в идеологическую трагедию
Генсек Всемирного совета мусульманских общин: Исламофобия превратилась в идеологическую трагедию
8 марта 2024 г. 11:58
Глава Центра ОИС: Исламофобия получила широкое распространение в мире
Глава Центра ОИС: Исламофобия получила широкое распространение в мире
8 марта 2024 г. 11:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi