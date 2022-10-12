Временный поверенный в делах США вызван в МИД Азербайджана

Временный поверенный в делах США в нашей стране был вызван в МИД Азербайджана, где ему выразили серьезную озабоченность и недовольство Азербайджана.

Временный поверенный в делах США вызван в МИД Азербайджана, где ему была выражена серьезная озабоченность и недовольство азербайджанской стороны в связи с обстрелом служебного автомобиля посольства.

Об этом Report сообщили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

В ночь с 10 на 11 октября был обстрелян служебный автомобиль посольства Азербайджана в Вашингтоне. 12 октября в МИД был вызван временный поверенный в делах США в нашей стране, ему была выражена серьезная озабоченность и недовольство Азербайджана произошедшим, а также требование обеспечить безопасность дипломатического представительства Азербайджана в Вашингтоне.