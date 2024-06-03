Временный поверенный в делах США посетил фольклорный фестиваль в Масаллы
Временный поверенный в делах США посетил фольклорный фестиваль в МасаллыВременный поверенный в делах США в Азербайджане Хьюго Гевара посетил фольклорный фестиваль в Масаллы, организованный проектом социального предпринимательства AzerJorab.
Временный поверенный в делах США в Азербайджане Хьюго Гевара посетил фольклорный фестиваль в Масаллы, организованный проектом социального предпринимательства AzerJorab.
Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства США в социальной сети "Х".
"При поддержке посольства США, основательница проекта AzerJorab Кифаят Талыбзаде обучила участников ремесленному производству и предпринимательству", - отмечается в сообщении.
Müvəqqəti işlər vəkili Hüqo Gevara @AzerJorab sosial sahibkarlıq layihəsinin təşkil etdiyi Masallı Folklor Festivalında iştirak edib. ABŞ səfirliyinin dəstəyi ilə Azərcorabın təsisçisi Kifayət Talıbzadə iştirakçılara əl işləri istehsalı və sahibkarlıq üzrə təlimlər keçib. pic.twitter.com/mmyHn2TUkw