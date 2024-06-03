Временный поверенный в делах США посетил фольклорный фестиваль в Масаллы

Временный поверенный в делах США в Азербайджане Хьюго Гевара посетил фольклорный фестиваль в Масаллы, организованный проектом социального предпринимательства AzerJorab.

Временный поверенный в делах США в Азербайджане Хьюго Гевара посетил фольклорный фестиваль в Масаллы, организованный проектом социального предпринимательства AzerJorab.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства США в социальной сети "Х".

"При поддержке посольства США, основательница проекта AzerJorab Кифаят Талыбзаде обучила участников ремесленному производству и предпринимательству", - отмечается в сообщении.