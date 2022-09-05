Временный поверенный: Азербайджан и Великобритания продолжат сотрудничество в сфере разминирования

Сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией будет продолжаться долгое время

Азербайджан и Великобритания продолжат сотрудничество в сфере разминирования.

Как сообщает Report, об временный поверенный в делах Великобритании в Азербайджане Филипп Барклай заявил на мероприятии, посвященном презентации нового логотипа Агентства по разминированию (ANAMA).



"ANAMA и британские эксперты вместе найдут новое решение. Я надеюсь, что сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией будет продолжаться долгое время" - сказал Барклай, выступивший на мероприятии на азербайджанском языке.