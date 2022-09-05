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Временный поверенный: Азербайджан и Великобритания продолжат сотрудничество в сфере разминирования

Временный поверенный: Азербайджан и Великобритания продолжат сотрудничество в сфере разминирования Сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией будет продолжаться долгое время
Внешняя политика
5 сентября 2022 г. 12:29
Временный поверенный: Азербайджан и Великобритания продолжат сотрудничество в сфере разминирования

Азербайджан и Великобритания продолжат сотрудничество в сфере разминирования.

Как сообщает Report, об временный поверенный в делах Великобритании в Азербайджане Филипп Барклай заявил на мероприятии, посвященном презентации нового логотипа Агентства по разминированию (ANAMA).

"ANAMA и британские эксперты вместе найдут новое решение. Я надеюсь, что сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией будет продолжаться долгое время" - сказал Барклай, выступивший на мероприятии на азербайджанском языке.

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Версия на английском языке Chargé d'affaires: Azerbaijan-UK cooperation to continue for long time
Версия на азербайджанском языке Müvəqqəti işlər vəkili Azərbaycanca danışıb: "Azərbaycan və Britaniya əməkdaşlığı uzun zaman davam edəcək" - VİDEO

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