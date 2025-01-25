Временный поверенный в делах посольства Ирана в Азербайджане вызван в МИД

Временный поверенный в делах посольства Ирана в Азербайджане Сейид Джафар Агаи Мариан был вызван в Министерство иностранных дел.

Временный поверенный в делах посольства Ирана в Азербайджане Сейид Джафар Агаи Мариан был вызван в Министерство иностранных дел.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

"В ходе встречи ему выражен протест в связи с антиазербайджанской кампанией, открыто проводимой в иранских СМИ, близких к правительственным кругам, а также в адрес руководства Азербайджана", - отмечает МИД.

Особое внимание было уделено тому, что после проведенного в Тегеране на текущей неделе 16-го заседания совместной азербайджано-иранской Госкомиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству, а также плодотворных официальных встреч, вызов посла Азербайджана в МИД Ирана с необоснованными претензиями и расширение кампании в иранских СМИ вызвали недоумение.

Кроме того, азербайджанская сторона указала на недопустимость того, что вместо извинений имама-джумы Сейида Хасана Амели за оскорбительные высказывания против Азербайджана во время собрания в Ардебиле, в Иране проводится кампания в его поддержку, а также участие ряда религиозных деятелей, включая имама-джуму Казвина, в антиазербайджанской деятельности.

"Азербайджанская сторона заявила, что подобные шаги наносят ущерб двусторонним отношениям и требуют немедленного предотвращения", - подчеркнули в МИДе.

Временный поверенный выразил сожаление по поводу некоторых заявлений и действий и заверил, что доведет этот вопрос до сведения компетентных органов Ирана.