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Временный поверенный в делах Испании вызвана в МИД Азербайджана

Временный поверенный в делах Испании вызвана в МИД Азербайджана Временный поверенный в делах Испании в Азербайджане Патрисия Серрано Санчес вызвана в министерство иностранных дел в связи с провокационным постом министерства иностранных дел, ЕС и международного сотрудничества Испании в социальной сети "Х".
Внешняя политика
15 августа 2023 г. 17:14
Временный поверенный в делах Испании вызвана в МИД Азербайджана

Временный поверенный в делах Испании в Азербайджане Патрисия Серрано Санчес вызвана в министерство иностранных дел Азербайджанской Республики в связи с распространением на платформе социальных медиа “X” министерства иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Королевства Испания публикации провокационного характера в поддержку так называемого сепаратистского режима, созданного в результате оккупации Арменией территорий Азербайджана.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

На встрече было подчеркнуто, что публикация министерства иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании в "X", пропагандирующая незаконный сепаратистский режим, установленный Арменией на суверенной территории Азербайджана, неприемлема. Было отмечено, что этот неконструктивный подход не соответствует духу азербайджано-испанских отношений и решительно осуждается Азербайджаном.

Временный поверенный в делах Испании заявила, что ее страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики, и никаких изменений в этой позиции не произошло. Испанский дипломат отметила, что вышеупомянутая публикация является результатом технической ошибки, поэтому сразу после выражения азербайджанской стороной своей обеспокоенности она была удалена.

Азербайджанская сторона отметила важность принятия соответствующих мер для предотвращения повторения подобных случаев.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s MFA summons Spanish charge d'affaires
Версия на азербайджанском языке İspaniyanın müvəqqəti işlər vəkili Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb

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