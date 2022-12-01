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Временный поверенный в делах Франции в Азербайджане вызван в МИД

Временный поверенный в делах Франции в Азербайджане вызван в МИД 1 декабря в Министерство Иностранных Дел был вызван временный поверенный в делах Франции в Азербайджанской Республике Жюльен Ле Лан, где ему был выражен решительный протест в связи с принятой 30 ноября 2022 года в нижней палате (Национальной Ассамблее) фр
Внешняя политика
1 декабря 2022 г. 21:14
Временный поверенный в делах Франции в Азербайджане вызван в МИД

1 декабря временный поверенный в делах Франции в Азербайджане Жюльен Ле Лан был вызван в министерство иностранных дел. Ему был выражен решительный протест в связи с ложной и клеветнической резолюцией, принятой против Азербайджана в нижней палате парламента Франции (Национальное собрание) 30 ноября.

Как передает Report со ссылкой на МИД, было отмечено, что эта резолюция, принятая в Национальной ассамблее, как и резолюция, принятая некоторое время назад в Сенате, является еще одной провокацией Франции против Азербайджана.

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