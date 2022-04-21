Временный поверенный в делах Чили: Мы открыты для сотрудничества с Азербайджаном

Чили открыта для сотрудничества с Азербайджаном.

Чили открыта для сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Чили в Азербайджане Фидель Колома в ходе круглого стола "Тихий океан: Тихоокеанский альянс, играющий роль связующего звена между Азербайджаном и Латинской Америкой" в Центре анализа международных отношений.

По его словам, Тихоокеанский альянс объединяет страны для развития экономического сотрудничества.

"Мы очень рады быть в Азербайджане, потому что это единственная страна на Южном Кавказе, где представлены все члены альянса", - заявил он.

Тихоокеанский Альянс - торговый блок, в который входят четыре латиноамериканские страны: Мексика, Перу, Чили, Колумбия. Азербайджан является наблюдателем в Альянсе.

Офис Тихоокеанского альянса открылся в Баку в декабре прошлого года.