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Временный поверенный в делах Азербайджана встретился с замглавы МИД ЮАР

Временный поверенный в делах Азербайджана встретился с замглавы МИД ЮАР Временный поверенный в делах Азербайджана в Южно-Африканской Республике (ЮАР) Гусейн Рагимли 23 декабря встретился с заместителем министра международных отношений и сотрудничества этой страны Алвином Ботесом.
Внешняя политика
24 декабря 2024 г. 02:06
Временный поверенный в делах Азербайджана встретился с замглавы МИД ЮАР

Временный поверенный в делах Азербайджана в Южно-Африканской Республике (ЮАР) Гусейн Рагимли 23 декабря встретился с заместителем министра международных отношений и сотрудничества этой страны Алвином Ботесом.

Как передает Report, об этом внешнеполитическое ведомство африканской страны сообщило в Facebook.

"Заместитель министра Алвин Ботес сегодня, 23 декабря 2024 года, принял протокольный визит временного поверенного в делах Азербайджана в Южной Африке Гусейна Рагимли. Дипломатические отношения между ЮАР и Азербайджаном, установленные в 1992 году, остаются прочными и продолжают укрепляться", – говорится в сообщении.

Отметим, что дипломатические отношения между двумя странами были установлены 29 апреля 1992 года. В Милли Меджлисе действует рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан – Южно-Африканская Республика.

В 2016 году состоялся визит в Азербайджан делегации во главе с министром международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской Республики Маите Нкоана-Машабене.

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