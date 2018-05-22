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    Временный поверенный в делах Азербайджана провел встречу с первым послом Перу

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    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Временный поверенный в делах Азербайджана в Перу Мехди Мамедов провел встречу с новоназначенным послом Перу в Азербайджане Марией Милагрос Кастаньон Сеоане в городе Лима.

    Как сообщает Report, азербайджанский дипломат обсудил с послом пути развития двусторонних отношений, предоставил информацию о развитии Азербайджана.

    Напомним, что М.М.К.Сеоане прибудет в Баку в конце мая. Она станет первым послом Перу в Азербайджане. До этого, посольством руководил временный поверенный в делах Перу Луис Чанг Болдрини.

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