Временный поверенный в делах Азербайджана провел встречу с первым послом Перу

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Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Временный поверенный в делах Азербайджана в Перу Мехди Мамедов провел встречу с новоназначенным послом Перу в Азербайджане Марией Милагрос Кастаньон Сеоане в городе Лима.

Как сообщает Report, азербайджанский дипломат обсудил с послом пути развития двусторонних отношений, предоставил информацию о развитии Азербайджана.

Напомним, что М.М.К.Сеоане прибудет в Баку в конце мая. Она станет первым послом Перу в Азербайджане. До этого, посольством руководил временный поверенный в делах Перу Луис Чанг Болдрини.