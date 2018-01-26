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    Временный поверенный: Узбекистан вступил в новый этап развития страны

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В Узбекистане начался новый этап развития страны. 

    Как сообщает Report, об этом заявил временный поверенный  Узбекистана в Азербайджане Махамаджон Ботралиев на пресс-конференции, посвященной первому обращению президента страны Шавката Мирзиёева к парламенту Узбекистана.

    В послании подведены итоги работы в 2017 году, намечены планы на 2018 год, а также отмечено, что краеугольным камнем деятельности правительства становится принцип "Не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу".

    Обращение затрагивает основные достижения и показатели прошлого года в Узбекистане.

    Было отмечено, что в регионе возникла совершенно новая политическая атмосфера, укрепляются взаимосвязи, основанные на взаимном доверии.

    По предложению президента Шавката Мирзиёева, 2018 год в Узбекистане объявлен Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий.

    По словам М. Ботралиева, в Узбекистане ждут иностранных инвестиций.

    Отметим, речь лидера Узбекистана также была переведена на азербайджанский язык. 

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