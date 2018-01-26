Временный поверенный: Узбекистан вступил в новый этап развития страны

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В Узбекистане начался новый этап развития страны.

Как сообщает Report, об этом заявил временный поверенный Узбекистана в Азербайджане Махамаджон Ботралиев на пресс-конференции, посвященной первому обращению президента страны Шавката Мирзиёева к парламенту Узбекистана.

В послании подведены итоги работы в 2017 году, намечены планы на 2018 год, а также отмечено, что краеугольным камнем деятельности правительства становится принцип "Не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу".

Обращение затрагивает основные достижения и показатели прошлого года в Узбекистане.

Было отмечено, что в регионе возникла совершенно новая политическая атмосфера, укрепляются взаимосвязи, основанные на взаимном доверии.

По предложению президента Шавката Мирзиёева, 2018 год в Узбекистане объявлен Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий.

По словам М. Ботралиева, в Узбекистане ждут иностранных инвестиций.

Отметим, речь лидера Узбекистана также была переведена на азербайджанский язык.