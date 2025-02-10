Временный поверенный: Товарооборот между Ираном и Азербайджаном достиг рекордно высокого уровня

В прошлом году товарооборот между Ираном и Азербайджаном вырос более чем на 30%, установив новый рекорд.

В прошлом году товарооборот между Ираном и Азербайджаном показал рекордный уровень роста более чем на 30%.

Как сообщает Report, об этом заявил временный поверенный в делах посольства Ирана в Азербайджане Сейид Джафар Агаи Мариан на приеме в Баку по случаю Национального дня Ирана.

Он отметил, что двусторонние экономические связи продолжают укрепляться: "Визит вице-премьер Азербайджана Шахина Мустафаева в Иран и проведение 16-го заседания Совместной межгосударственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству подтверждают, что этот год станет еще более успешным для наших стран".

Дипломат также заявил, что между двумя странами продолжается активная реализация ряда совместных проектов в сфере транспорта, энергетики и промышленности.

"Такие инфраструктурные проекты, как транспортный коридор Север-Юг, коридор Араз, новый пограничный пункт пропуска и терминал Астара, строительство моста Агбенд-Кялаля, свидетельствуют о большом потенциале экономического сотрудничества между Азербайджаном и Ираном", - подчеркнул Агаи Мариан.