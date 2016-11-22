Временный поверенный: Товарооборот между Азербайджаном и Швецией в этом году сократился

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Товарооборот между Азербайджаном и Швецией в этом году сократился, но это глобальная тенденция, касающаяся многих стран мира.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил временный поверенный в делах Швеции в Азербайджане Томас Данестад.

Говоря об экспорте шведских товаров в Азербайджан, дипломат сказал, что в страну в 2015 году было импортировано грузов на сумму около 80 млн. долларов: "Что касается этого года, мы пока не знаем. Торговля между странами немного упала. Экспорт из Азербайджана в Швецию не настолько велик. В основном экспортируется сырье и продукция нефтегазовой отрасли".

Дипломат отметив, что так как Швеция полностью обеспечивает себя энергией посредством атомных, гидроэлектростанций и возобновляемых источников энергии подчеркнул, что видит потенциал в развитии отношений в других сферах, таких как информационные технологии.

Напомнив о состоявшихся в этом году визитах в Азербайджан главы МИД, премьер-министра Швеции, а также бизнес-кругов этой страны, Т.Данестад выразил надежду, что в будущем году будет больше визитов между странами.

Т.Данестад также прокомментировал выдачу мандата Советов Европейского Союза на проведение переговоров с Азербайджаном по соглашению о стратегическом партнерстве. По его словам, такое соглашение может оказать положительный эффект на развитие торговых отношений между Азербайджаном и отдельными странами ЕС: "У нас был перерыв в отношениях между Азербайджаном и ЕС. Мы сейчас основываемся на соглашении о партнерстве 1996-го года, но нужно другое, стратегическое сотрудничество. Мы видим Азербайджан как часть Европы".