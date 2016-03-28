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    Временный поверенный: Судан и Азербайджан поддерживают друг друга в рамках различных международных структур

    Судан заинтересован в развитии образовательных и культурных связей с Азербайджаном

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ "Судан и Азербайджан поддерживают друг друга в рамках  различных международных структур, в том числе ООН". 

    Как сообщает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Судана в Азербайджане Мухамед Эль Балла Осман Мухамед. 

    "Мы поддерживаем стремление урегулировать нагорно-карабахский конфликт, и поддерживаем с Азербайджаном друг друга на различных международных площадках", - заявил временный поверенный.

    Он напомнил, что дипломатические отношения Судана с Азербайджаном были установлены в 1992 году.

    По его словам, на сегодня Судан заинтересован в развитии образовательных и культурных связей между странами, в частности в двух суданских университетах - Международном Африканском университете и Государственном университете Хартума - предоставляется возможность для получения образования 12 студентам из Азербайджана.

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