Временный поверенный: США рады открытию TANAP

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Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ США рады открытию Трансанатолийского газопровода (TANAP).

Как передает Report, об этом журналистам заявил временный поверенный в делах США в Азербайджане Уильям Гил.

Он отметил, что Соединенные Штаты Америки с самого начала поддерживали данный проект.

"Эта поддержка также была проявлена во время церемонии открытия Южного газового коридора, являющейся составной частью TANAP. Президент Азербайджана Ильхам Алиев особо отметил очень сильную поддержку проекту со стороны США, а также международных финансовых фондов", - заявил У. Гил.

Напомним, что открытие TANAP состоится 12 июня в Турции.