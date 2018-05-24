Временный поверенный: Прибытие посла Перу в Азербайджан - большой шаг вперед в наших двусторонних отношениях

© Report

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ "Мне жаль, что вынужден покинуть Баку после короткого периода пребывания здесь. Вопросы, связанные с семьей, стали причиной моего возвращения в Перу".

Об этом Report сказал завершающий свою миссию в стране временный поверенный в делах Перу в Азербайджане Луис Чанг Болдрини.

Дипломат отметил, что открытие полноценно функционирующего посольства Перу в Азербайджане является его большим достижением: "Я считаю себя счастливчиком, что я смог найти местных работников, которые работают преданно и ответственно. Это очень важно для любой работы, особенно, если это касается нового посольства".

Отвечая на вопрос о том, чего еще можно было достигнуть за годы пребывания в Азербайджане, Л.Ч.Болдрини сказал, что успехов можно достигнуть во всех аспектах: "Дипломатическая работа не останавливается, она становится сильнее. Как я уже отмечал, Перу и Азербайджан древние государства, но наши отношения были установлены лишь в 1996 году. Мы продвинулись вперед в обсуждении ряда соглашений, мы были активны в продвижении инвестиционных возможностей в минную отрасль и частный сектор Перу. Мы также установили контакты между предпринимателями Перу и Азербайджана. Думаю, не пройдет много времени, когда мы получим результаты деятельности азербайджанских компаний в Перу".

Дипломат также отметил работу консульского отдела и работу по продвижению туризма и культуры Перу в Азербайджане.

Говоря о своей будущей деятельности, Л.Ч.Болдрини сказал, что он продолжит работу в МИД Перу, где он работает 29 лет: "У меня пока нет конкретного назначения, но я надеюсь, что смогу продолжить работу по азербайджанскому направлению. В Перу не так много официальных лиц, которые имеют знания об Азербайджане и Кавказе, и я думаю, что я все еще могу повлиять на укрепление двусторонних связей между нашими странами".

Л.Ч.Болдрини также сказал, что быть первым перуанским дипломатом в Азербайджане, представление верительных грамот главе МИД Эльмару Мамедъярову было одним из незабываемых моментов в его карьере: "Я также приехал, чтобы стать свидетелем главного момента в истории Азербайджана - 100-летие АДР. Я не могу вспомнить всех приятных моментов, но я счастлив получить задачу открыть наше посольство и возможность узнать Азербайджан".

В конце, перуанский дипломат сказал, что горд познакомиться в Баку с большим числом хороших людей: "Я также рад, что новым главой миссии будет посол. Это означает, что Перу выражает интерес в повышении уровня своего посольства в Баку. После посла будут назначены новые дипломаты. Уверен, скоро и Азербайджан назовет имя своего посла в Перу. Это большой шаг вперед в наших двусторонних отношениях".