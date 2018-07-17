Временный поверенный: Надеюсь, скоро мы узнаем имя нового посла США в Азербайджане

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ На данный момент имени нового посла США в Азербайджане пока нет, надеюсь, в скором времени мы узнаем имя нового главы американской дипмиссии.

Об этом Report заявил временный поверенный в делах США в Азербайджане Уильям Гилл.

По его словам, администрация США работает быстро в направлении заполнения имеющихся вакансий в правительстве: "Насколько я знаю, правительство намерено в скором времени заполнить вакансии на должность послов".