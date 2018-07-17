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    Временный поверенный: Надеюсь, скоро мы узнаем имя нового посла США в Азербайджане

    Администрация США работает быстро в направлении заполнения имеющихся вакансий в правительстве

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ На данный момент имени нового посла США в Азербайджане пока нет, надеюсь, в скором времени мы узнаем имя нового главы американской дипмиссии.

    Об этом Report заявил временный поверенный в делах США в Азербайджане Уильям Гилл.

    По его словам, администрация США работает быстро в направлении заполнения имеющихся вакансий в правительстве: "Насколько я знаю, правительство намерено в скором времени заполнить вакансии на должность послов".

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