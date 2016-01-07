Временный поверенный: Колумбия заинтересована в углублении отношений с Азербайджаном

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ "Колумбия заинтересована в углублении отношений с Азербайджаном". Как сообщает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Колумбии в Азербайджане Ассад Хосе Хатер Пенья на мероприятии по случаю завершения своей дипломатической миссии в Азербайджане.

Дипломат напомнил, что между государствами были установлены дипломатические отношения более 20 лет назад, посольство Колумбии же в Баку открылось в прошлом году.

"Президент Колумбии Сантос и глава МИД Ольгин приложили много усилий для открытия диппредставительства. Основное внимание мы уделили культурным мероприятиям. Надеюсь, что посольство проведет еще больше работы в будущем", - сказал он.

Дипломат отметил высокий уровень отношений между двумя странами, а также высказался за развитие отношений между регионами двух стран.

Говоря о торговым связях, А.Х. Пенья сказал, что в этом направлении были сделаны шаги, и выразил надежду, что в будущем также будут предприняты меры: "Товарооборот между странами низкий. Хотелось бы, чтобы у нас расширилось сотрудничество в области сельского хозяйства, туризма, машиностроения, нефтедобычи".

Посол также сообщил, что на его место придет дипломат Марта Галлиндо, которая прибудет в Баку в ближайшую неделю: "Я сам же буду работать в постпредстве Колумбии в Женеве".